Klang des Holzes: Gitarrenbauer gewährt Einblicke in seine Werkstatt

In der Werkstatt von Martin Schumann sieht es nach Arbeit aus: Sägen, Feilen, Hobel, Stemmeisen und zahlreiche weitere große und kleine Werkzeuge erzählen von der vielseitigen Tätigkeit des Gitarrenbauers. Zwischen Schablonen für Gitarren in unterschiedlicher Größe und Form, ein Gitarrenkorpus in Arbeit und fertigen Instrumenten hängt an der Wand, in einem goldenen Rahmen, die Meisterurkunde aus dem Jahr 2018. Ein ganz besonderer Duft liegt in der Luft – eine Mischung aus Leim, Lack und Holz, die gut zu dem schönen alten Hof an der Margaretenstraße in Schwifting passt, wo sich die Arbeitsräume des Gitarrenbauers befinden.

