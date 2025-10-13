Kino in Landsberg: Himmlisch bürokratisch

Was, wenn nach dem Tod nicht das große weiße Licht kommt – sondern ein Ort mit langen, kargen Gängen? Ein Ort, an dem man nicht von Engeln empfangen wird, sondern erst mal eine Wartenummer ziehen darf. Wo sich genervtes Personal um die Weiterleitung der eigenen Seele kümmert und wo das himmlische Kleingedruckte wichtiger ist, als jede letzte Reue? Ein Ort, wo der Tod weniger als metaphysisches Ereignis, sondern als Verwaltungsakt mit Durchschlag, Stempel und Fristsetzung verstanden wird? Klingt nach einem besonders schrägen Traum – ist aber der Anfang einer ziemlich guten Komödie, deren Macher jetzt im Olympiakino in Landsberg zu Gast waren.

In „Zweigstelle“, dem Film von Regisseur Julius Grimm, kracht nach dem Tod von Freund Michi (Julian Gutmann) eine Gruppe aus vier Freunden (Sarah Mahita, Nhung Hong, David Ali Rashed, Beritan Balci) bei einem Autounfall aus dem Leben – direkt hinein in die Bürokratie. Ob Elysium, Fegefeuer oder Wiedergeburt – theoretisch steht ihnen (noch) alles offen. Doch schnell wird deutlich, dass keiner von ihnen zu Lebzeiten an irgendetwas geglaubt hat. Stellt sich also die eine alles entscheidende Frage: Was geschieht eigentlich mit Menschen, die von absolut gar nichts Religiösem oder zumindest spirituellem überzeugt waren?

Icon vergrößern Die Macher des Films im Olympiakino in Landsberg: (von links) Darius Pfeffer, Victor Solms, Simon Bogocz, Ben Ulrich, Hauptdarstellerin Sarah Mahita, Regisseur Julius Grimm und Felix Mann. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Macher des Films im Olympiakino in Landsberg: (von links) Darius Pfeffer, Victor Solms, Simon Bogocz, Ben Ulrich, Hauptdarstellerin Sarah Mahita, Regisseur Julius Grimm und Felix Mann. Foto: Thorsten Jordan

Im Landsberger Kinosaal stehen sieben junge Menschen, neben Regisseur und Drehbuchautor Julius Grimm auch die Hauptdarstellerin Sarah Mahita sowie die Produzenten Ben Ulrich, Simon Bogocz und Felix Mann, Regieassistent Viktor Solms und Kameraassistent Darius Pfeffer, um Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Grimm erzählt, dass er schon früh im Leben mit dem Thema Tod konfrontiert worden sei. Heilung habe er im Humor gefunden. „Wenn ich es schaffe, eine Leichtigkeit hereinzubringen, dass man über das Thema lachen kann“, sagt er über die Komödie, sei schon viel gewonnen. Die Idee zum Film beginnt also mit der simplen Frage: Was wäre, wenn?

Gedreht wurde in den Penzing Studios

Sie alle kämen aus München – viele von ihnen waren an der Filmhochschule. Dass sie in Bayern drehen, sei logisch gewesen. Mithilfe der Film Commission Bayern seien sie laut Felix Mann auf die Penzing Studios mit ihren endlos langen Fluren – einst Teil eines alten Militärgebäudes – gestoßen. „Wir haben uns sofort darin verliebt“, so Mann. Doch wie immer ist auch alles eine Frage des Geldes. Zwar gab es die bayerische Filmförderung für deutschen Nachwuchs, doch der Versuch, weitere Gelder zu erhalten, war nicht besonders erfolgreich. Dennoch beschlossen sie, es zumindest zu versuchen.

Wenig Budget und 20 Drehtage mussten also reichen, um den Film in den Kasten zu bekommen. (Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Kinofilm wird in 30 bis 40 Tagen gedreht). Es waren lange und anstrengende Tage. Vor allem die eisige Kälte in den ewig langen Fluren war eine Herausforderung. Aufgewärmt haben sie sich draußen – im Februar.

Der Film ist prominent besetzt

„Zweigstelle“ hat heuer nicht nur das Publikum beim 42. Filmfest München begeistert, sondern gleich den Publikumspreis gewonnen. Für Regisseur Julius Grimm ist es nun das Kinodebüt – ebenso wie für große Teile des Teams. Umso erstaunlicher, wie prominent der Film besetzt ist: Rainer Bock als Hausmeister, Simon Pearce als Behördenleiter, Florian Brückner und Rick Kavanian als skurrile Bestatter, Maximilian Schafroth als Fridolin – sowie Luise Kinseher und Johanna Bittenbinder als kongeniales Empfangsdamen-Duo, erstmals gemeinsam vor der Kamera. Doch ganz gleich, wie bekannt der Name: Alle arbeiteten für denselben Satz: 12,82 Euro pro Stunde – den gesetzlichen Mindestlohn. Denn überzeugt habe nicht die Vergütung, sondern das Drehbuch.