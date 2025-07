Hoher Sachschaden nach Unfallflucht in Hurlach

In der vergangenen Woche ist in Hurlach ein bislang Unbekannter zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr, und Donnerstagabend, 19 Uhr, gegen einen Cupra gefahren. Der Pkw war laut Polizeiangaben auf einem Stellplatz vor einem Anwesen Am Meilenstein abgestellt. Am Fahrzeug entstand hinten rechts ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne die Polizei zu verständigen. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)