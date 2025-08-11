Icon Menü
Reichling

Die Probebohrung in Reichling hat begonnen und Anwohner klagen über Lärm

In Reichling hat die umstrittene Probebohrung begonnen. Anwohner, die in der Bürgerinitiative engagiert sind, äußern Sorgen über zukünftige nächtliche Störungen.
Von Manuela Schmid
    Am Stadel oberhalb des Bohrgeländes versammelten sich am Montag Vertreter und Vertreterinnen der Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen mit Protestplakaten.
    Am Stadel oberhalb des Bohrgeländes versammelten sich am Montag Vertreter und Vertreterinnen der Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen mit Protestplakaten. Foto: Manuela Schmid

    Während es letzte Woche noch nicht klar war, wann die Probebohrung in Reichling beginnt, wurden Anwohner in der Nacht von Sonntag auf Montag von massivem Lärm an der Bohrstelle aufgeschreckt. Seit einigen Tagen steht der Bohrturm bereits. „Es war ein lautes Krachen und Scheppern“, berichteten Anwohner, die auch der örtlichen Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen angehören. „Spätestens da wussten wir, dass es jetzt losgegangen ist.“ Montagmittag bestätigte ein Sprecher der Regierung von Oberbayern auf Medienanfrage, dass die Bohrung bereits am Freitag gestartet hat.

