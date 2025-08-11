Die Probebohrung in Reichling hat begonnen und Anwohner klagen über Lärm

Während es letzte Woche noch nicht klar war, wann die Probebohrung in Reichling beginnt, wurden Anwohner in der Nacht von Sonntag auf Montag von massivem Lärm an der Bohrstelle aufgeschreckt. Seit einigen Tagen steht der Bohrturm bereits. „Es war ein lautes Krachen und Scheppern“, berichteten Anwohner, die auch der örtlichen Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen angehören. „Spätestens da wussten wir, dass es jetzt losgegangen ist.“ Montagmittag bestätigte ein Sprecher der Regierung von Oberbayern auf Medienanfrage, dass die Bohrung bereits am Freitag gestartet hat.
Reichling
