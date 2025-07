Die Schlossbrücke in Greifenberg ist wieder so schön wie vor über 100 Jahren

Die letzten Meter auf dem Weg ins Greifenberger Schloss sind wieder sicher: Vor wenigen Tagen konnte die Instandsetzung der Brücke vom Park zum Schloss gefeiert werden. Die Tragfähigkeit für Lasten bis hin zum Gewicht eines Klein-Lkw ist nun wieder gegeben. Und die Brücke, die wie das übrige normalerweise nicht öffentlich zugängliche Schlossensemble unter Denkmalschutz steht, sieht wieder ziemlich genau so wie zur letzten großen Erneuerung zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus.

Aus Anlass der abgeschlossenen Sanierung hatte die Familie von Perfall nicht nur die an der Instandsetzung beteiligten Handwerker und Planer eingeladen, auch Bürgermeisterin Patricia Müller und etliche Gemeinderatsmitglieder waren in den Schlosspark gekommen, ebenso Kreisheimatpflegerin Carmen Jacobs sowie Dr. Axel Hofstadt, der Münchener Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Stiftung förderte die Brückensanierung mit 30.000 Euro, und sie wird wiederum durch Zuwendungen der Lotterie unterstützt. Eine bei der Feier angebrachte Bronzeplakette der Denkmalschutzstiftung wird daran erinnern.

Icon Vergrößern Der Münchener Ortskurator Axel Hofstadt (links) und Benedikt Freiherr von Perfall brachten an einem der Pfeiler eine Bronzeplakette an, die auf die finanzielle Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Glücksspirale aufmerksam macht. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Der Münchener Ortskurator Axel Hofstadt (links) und Benedikt Freiherr von Perfall brachten an einem der Pfeiler eine Bronzeplakette an, die auf die finanzielle Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Glücksspirale aufmerksam macht. Foto: Christian Rudnik

Vor etwa drei Jahren habe einmal wieder abbröckelnder Putz darauf aufmerksam gemacht, dass an der Brücke zum Schloss wieder etwas getan werden muss, blickte Hausherr Benedikt Freiherr von Perfall auf die Ausgangssituation zurück: „Doch dieses Mal weigerte sich der Baumeister, die Brücke nochmals anzufassen.“ Es ging nicht mehr nur um Putzstückchen, sondern um die Standsicherheit des Bauwerks.

Um 1900 wurde die Brücke auf moderne Weise erneuert

Erste Ansprechpartner für die Perfalls waren nun die auf dem Schlossgelände tätigen Architekten Bembé und Dellinger, die den Münchener Niederlassungsleiter des Südtiroler Ingenieurbüros Bergmeister, Matthias Gander, hinzuzogen. Im Sinne des Denkmalschutzes sollte möglichst viel alte Substanz der Brücke erhalten bleiben, zugleich aber auch die Standsicherheit wiederhergestellt werden.

Die Brücke geht im Kern auf die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück. Aus dieser Zeit stammen die backsteingemauerten Pfeiler und Widerlager. Um 1900 erfolgte die Teilerneuerung mit elegant flach gespannten Segmentbögen aus unbewehrtem Beton, was eigentlich nur eine Fortsetzung der traditionellen Gewölbebauweise - nur mit anderem Baustoff - darstellt. Die Bauteildicken der Bögen variieren zwischen einer Dicke von 25 Zentimetern in der Feldmitte und bis zu 75 Zentimetern über den Pfeilern. Der erste Bogen hat ein massives, vermutlich flach gegründetes Widerlager aus unbewehrtem Beton. Die weiteren Bögen lagern auf mit Vollziegeln hergestellten Pfeilern. Neu an der Konstruktion ist im Wesentlichen eine selbsttragende Platte, die über die historischen Bauteile gelegt wurde. Die Lage über Pfeilern und Bögen sei eigentlich nur abgekärchert worden, sagt Matthias Gander.

Die Schlossbrücke hat jetzt wieder Brüstungen aus Beton und ein Gelände aus Eisen

Daneben wurde das Erscheinungsbild der Brücke an das der Jahrhundertwende angepasst. Das zwischenzeitlich angebrachte Holzgeländer wurde durch ein eisernes Geländer ersetzt, das von einer Betonbrüstung an beiden Brückenenden eingefasst wird - so wie dies auch auf einer Fotografie von 1913 zu sehen ist. Aktuellen Bautrends folgt dagegen das LED-Lichtband am Geländer, das die Brücke in allen Farben des Regenbogens erleuchten kann. Axel Hofstadt von der Stiftung Denkmalschutz zeigte sich von dem sanierten Bauwerk begeistert: „Der Eindruck ist, das ist schon immer so gewesen.“

Icon Vergrößern Die renovierte Schlossbrücke in Greifenberg sieht nun wieder ziemlich genau so wie zur Wende des 19. zum 20. Jahrhundert aus, als letztmals größere Veränderungen vorgenommen wurden. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Die renovierte Schlossbrücke in Greifenberg sieht nun wieder ziemlich genau so wie zur Wende des 19. zum 20. Jahrhundert aus, als letztmals größere Veränderungen vorgenommen wurden. Foto: Christian Rudnik

Im Zentrum der denkmalgeschützten Gesamtanlage steht das Schloss, das nach einem Brand in den 1760er-Jahren im Wesentlichen neu errichtet wurde. Dabei handelt es sich um eine dreigeschossige, um einen Innenhof aufgeführte Vierflügelanlage. An der Nordostseite befindet sich ein turmartiger Vorbau, von dem aus der Schlossgraben mit der nun renovierten Brücke überspannt wird. Zum Ensemble gehören auch mehrere frühere Verwaltungs- und Ökonomiegebäude des Adelssitzes, der sich seit 1478 im Besitz der Familie von Perfall befindet.

Die Moraschstraßenbrücke ist nach der gleichen Bauweise errichtet

Mit der Referenz von der Schlossbrücke wurden Gander und sein Team übrigens anschließend von der Gemeinde Schondorf beauftragt, die Sanierung der Brücke über die Eisenbahn am Ende der Moraschstraße zu konzipieren. Deren Instandsetzung soll nun während der Sperrung der Ammerseebahn wegen Gleisbauarbeiten im Herbst erfolgen. Auch hier überspannen unbewehrte Betonbögen die Bahnstrecke.