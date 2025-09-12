Die Task Force Denkmalpflege will eine alte Polizeistation wieder zum Leben erwecken

Am Sonntag, 14. September, ist es wieder so weit: Bundesweit laden Städte und Gemeinden zum Tag des offenen Denkmals ein. In Egling richtet sich der Blick in diesem Jahr besonders auf ein Gebäude, das vielen lange verborgen blieb und doch eine zentrale Rolle in der Ortsgeschichte spielte. Zum ersten Mal können Interessierte die ehemalige Gendarmerie im Herzen des Ortes besichtigen. Das Projekt der Wiedernutzbarmachung wird nun einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Mit besonderer Unterstützung der Task Force Denkmalpflege, die sich um bedrohte Baudenkmäler kümmert.
Egling
