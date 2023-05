Dieb greift Polizeibeamtin in Utting an

Täter wollte fliehen und wurde auf dem Bahnhof Utting eingeholt. Er lässt sich aber nicht freiwillig festnehmen.

Am Freitag wurde eine Streife der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee zu einem Einsatz gerufen. Im Polizeibericht ist von einem Diebstahl die Rede, der nicht näher beschrieben wird. Der Täter hatte sich zum Bahnhof Utting begeben, wo er durch die Beamten gestellt werden konnte. Im Rahmen der Kontrolle griff der Dieb die eingesetzten Beamten an, wobei eine Beamtin leicht verletzt wurde, sowie Einsatzmittel und Kleidung beschädigt wurden. Der Dieb verbrachte daraufhin die Nacht im Gewahrsam der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee. (AZ)