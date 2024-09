Ein Benefizkonzert an der Crescentiakapelle mit volkstümlichen Liedern

Die Atmosphäre der Crescentiakapelle bei Dienhausen bietet wieder einmal den Hintergrund für ein großes Open-Air-Konzert. Auf der Bühne stehen am Freitag, 6. September, ab 18.30 Uhr die „Schäfer-Familie“ mit Angela Wiedl, ihrem Ehemann, dem „Ur-Schäfer“ Uwe Erhardt, ihre Tochter Gina und ihr Bruder, dem Tenor Richard Wiedl. Der Eintritt ist frei, der Spendenerlös der Benefizveranstaltung mit dem Titel „Kraft der Liebe“ ist für in Not geratene Menschen in der Region bestimmt. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich das etwa zweistündige Konzert der volkstümlichen Musik um eine Woche.

Andreas Hoehne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis