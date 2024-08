Es ist der 39. Hilfseinsatz von Matthäus Unsin

Eigentlich wollte er ja nicht mehr nach Rumänien fahren, hatte Matthäus „Hias“ Unsin im vergangenen Jahr noch gesagt. Doch wegen einer Verbesserung in seiner körperlichen Verfassung begab sich der 72-jährige Fliesenlegermeister aus Dienhausen kürzlich mit seinen Mitstreitern Hermann Hartmann, Mike Kögel und Beppo Miller erneut auf die Reise. Und da es sich mittlerweile um den 39. Hilfseinsatz seit 1995 gehandelt hat, könne er sich unter Umständen sogar vorstellen, dass er die 40 auch noch vollmacht.

Hilfsprojekte in Rumänien laufen durch die Spenden weiter

Dazu hätten ihn auf jeden Fall die vier Franziskanerinnen aus Caransebes aufgefordert, in deren Kloster die Gruppe schon in den Jahren zuvor habe übernachten können, erzählt Unsin bei der traditionellen Nachbesprechung in der Essküche in Dienhausen. Man sei wieder nach einigen Schwierigkeiten mit dem Sicherheitsdienst im Kinderheim von Zagujeni gewesen, berichtet er. Hier hatten der im November 2022 verstorbene Rudi Lang aus Altenstadt und seine Frau Helga, die Gründer der Rumänienhilfe, 1990 nach dem Umbruch in Europa 50 Kinder unter schrecklichen Bedingungen vorgefunden. In den Folgenjahren hatten die Helfer aus der Region mit einem kompletten Neubau des Hauses mit seinen Nebeneinrichtungen für bis zu 100 Kinder Großartiges geleistet. Mittlerweile leben hier, nur noch ein halbes Dutzend Mütter mit ihren Kindern in einer Art Frauenhaus, um sie vor den Übergriffen der Ehemänner zu schützen.

„Es tut sehr weh zu sehen, was aus unserem großen Bauvorhaben geworben ist“, stellt Unsin fest und man fahre deshalb auch nicht mehr sehr gerne dorthin. Doch es handelt sich auch nur um einen kleinen Teil dessen, was man in den vergangenen drei Jahrzehnten in Rumänien geleistet habe. Da man weiterhin über regelmäßige Spenderinnen und Spender verfügt, laufen die von der örtlichen Caritas betreuten Projekte weiter. Etwa das Essen auf Rädern für 30 Seniorinnen und Senioren und die Suppenküche mit Hausaufgabenbetreuung für ebenfalls 30 Schulkinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen.

Bei einem Benefizkonzert soll ebenfalls für die Rumänienhilfe gesammelt werden

Beim jüngsten Besuch hatte man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Jeweils ein Mitglied der Gruppe begleitete Franziskanerinnen-Schwester Juliana beim Ausfahren der Essensportionen und überreichte den alten Menschen als Geschenk in einem Umschlag umgerechnet 100 Euro. Auch nachdem diese Übergabe schon länger zurückliegt, sind die Helfer von der Dankbarkeit gerührt, die sie erlebt haben. Zum Teil erhalten die unter schwierigsten Umständen lebenden Menschen lediglich 120 Euro Rente im Monat. Eine fast blinde Frau habe ihm fünf Minuten auf den Arm geküsst, erinnert Unsin sich und ein alter Mann habe gemeint, er könne sich nun die dringend benötigten Medikamente leisten. Auch für die betreuten Kinder hatte man umgerechnet zehn Euro im Umschlag vorbereitet und man war gespannt, so Unsin, was die Mädchen und Jungen damit anfangen würden. Wie man dann von Caritas-Direktor Ludovic Mleziwa erfuhr, wären viele Kinder zu ihm gekommen und hätten ihn um Rat gebeten. Denn sie wollten wissen, wie man denn das Geld auch für die vielen Geschwister daheim sinnvoll verwenden könne.

Im November werde man wieder einen größeren Transport nach Rumänien organisieren, kündigt Beppo Miller an, bei dem neben den Weihnachtsgeschenken unter anderem auch 60 Spezialmatratzen für Krankenbetten dabei sein werden. Willkommen sind vor allem auch weiterhin medizinische Hilfsmittel, wie Rollstühle. Mit Rollatoren könne man angesichts der schlechten Wohn- und Gehweg-Verhältnisse nichts anfangen, so der 69-jährige frühere Krankenpfleger Angewiesen sei man vorwiegend auf Geldspenden, um die laufenden Projekte finanzieren zu können.

An bedürftige Menschen in der näheren Umgebung sollen die Spendenerlöse gehen, die bei einem großen Benefizkonzert am 6. September an der von Matthäus Unsin errichteten Crescentiakapelle gemacht werden. Hierfür haben sich unter dem Titel „Kraft der Liebe“ die Mitglieder der „Schäfer-Familie“ zur Verfügung gestellt, dazu gehören die volkstümliche Schlagersängerin Angela Wiedl mit ihrem Bruder Richard, ihrer Tochter Gina und ihrem Ehemann Uwe Erhardt.