Sind Fuchstals Windräder zu laut?

Aus Dienhausen sei bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde über die zwei Kilometer vom Ort entfernten drei neuen Fuchstaler-Windkraftanlagen eingegangen, informierte Bürgermeister Erwin Karg in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sie seien nach Meinung der betreffenden Personen zu laut und es wurde die Frage aufgeworfen, ob man die geltenden Bestimmungen eingehalten habe. Dies sei auch in Bezug auf die sechs Anlagen wichtig, die im Staatsforst auf Denklinger Flur errichtet werden sollen.

Windkraftalagen liegen mit Lautstärke unter dem vorgeschriebenen Dezibel-Grenzwert

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte die zuständige Mitarbeiterin vom Landsberger Büro Sing für erneuerbare Energien mit, dass man diese Beschwerde ernst nehme. Eine pauschale Aussage „Lärmbelästigung“ sei allerdings schwierig nachzuvollziehen, deshalb versuche die Behörde gerade, nähere Details wie die Art der Geräusche in Erfahrung zu bringen. Ergänzend teilte Zordick mit, dass laut Genehmigungsverfahren für Dienhausen ein Grenzwert von 40 Dezibel gelte. Laut Schallgutachten des TÜV Süd kämen dort allerdings einschließlich eines Sicherheitszuschlages nur 30,9 Dezibel an.

In der Sitzung hatte Karg berichtet, dass er selbst bei Westwind, der die Geräusche von den Anlagen eigentlich in Richtung der Bebauung hätte transportieren müssen, nach Dienhausen gefahren sei und dort an verschiedenen Standorten nichts von den Windkraftanlagen wahrgenommen habe. Gleiches empfehle er den Ratsmitgliedern, damit sie sich selbst ein Bild machen könnten. Die in den Jahren 2003 und 2004 errichteten Windräder in Menhofen, die sich im Privatbesitz befinden, stehen 1,5 und 1,8 Kilometer vom Ortsrand von Dienhausen entfernt.