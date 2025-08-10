Peter Mack aus Landsberg sammelt alte Bücher: „Ein Buch ist für mich ein Stück Kultur.“

Die Leidenschaft von Peter Mack begann vor mehr als 30 Jahren in München – und mit ein wenig Pech. Dort arbeitete der Biologe damals an seiner Doktorarbeit in Forstwissenschaften. „Gegenüber von meiner Fakultät gab es ein Antiquariat, die hatten immer schöne alte Sachen im Schaufenster“, erzählt Mack. Ein Stück ist ihm irgendwann nicht mehr aus dem Kopf gegangen: ein Buch mit handkolorierten Kupfertafeln, auf denen Insekten illustriert waren. Ein Blickfang für den begeisterten Biologen, der ihn damals jedoch 400 Mark gekostet hätte. „Als armer Student hatte ich wenig Geld“, so Mack. Über mehrere Wochen hinweg ging er immer wieder sehnsüchtig an dem Schaufenster vorbei, bis er den Entschluss fasste, das Buch zu kaufen. Doch er kam zu spät. „Dann war es weg. Das war schlimm für mich, weil es wirklich ein wunderschöner Band war“, erinnert sich der 68-Jährige. Seitdem war für ihn klar: „Wenn ich nochmal so etwas sehe, schlage ich zu.“ Inzwischen hat er eine eigene Sammlung an alten Büchern. Im Rahmen unserer Schatz-Serie erzählt der Landsberger, was die Werke für ihn besonders macht und welche Seltenheit er bisher vergeblich sucht.

