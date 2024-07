1000 Teilnehmer beim Guschu-Open-Finale in Hochbrück

Der Bay. Sportschützenbund hatte am Samstag zum großen Guschu-Open (= Gut Schuss) Finale auf die olympische Schießanlage von 1972 eingeladen. Dabei konnte der Burgschützen-Nachwuchs gute Plätze im Mittelfeld sowie im vorderen Drittel belegen. Am Sonntag fand noch das Finalschießen um den "Anschütz-Pokal" mit dem Lichtgewehr statt. Auch an dieser Ausscheidung waren Schützen aus St. Georgen erfolgreich beteiligt.

Constantin Tscheru, Annika Jerouschek, Magdalena Tscheru, Julia Jerouschek. Foto: Schneider, Hubert