Außenspiegel wird bei Unfall beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dießen und Rott kommt es zum Zusammenstoß der Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Einer der Unfallbeteiligten fährt einfach weiter.

Die Polizei Dießen sucht nach einer Unfallflucht Zeugen. Laut Polizeibericht fuhr ein 63-jähriger Mann aus Buchloe mit seinem Wagen am Freitag gegen 11.40 Uhr auf der Staatsstraße 2055 von Dießen kommend in Richtung Rott. Dabei kam ihm ein weißer Sprinter entgegen, der laut Polizei nicht weit genug auf seiner rechten Seite fuhr. So kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel.

Der unbekannte Fahrer des weißen Sprinters fuhr anschließend unvermittelt in Richtung Dießen weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Auto des 63-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro, teilt die Polizei mit. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110. (AZ)

