Betrunkene Autofahrerin fährt in Dießen nach Unfall davon

Mit über einem Promille war am Mittwochmittag eine 65-jährige alkoholisierte Autofahrerin in Dießen unterwegs. Das ging nicht lange gut, denn sie verursachte in der Johannisstraße einen Unfall, berichtet die Polizei. Bei nahezu geradem Fahrbahnverlauf kam die Frau nach rechts von der Straße ab und streifte ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug der Post. Am Postauto entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Die Fahrerin fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter, konnte jedoch einige Zeit später im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Unfallverursacherin einen Wert von über ein Promille.

Der unfallverursachende Pkw war an der gesamten rechten Fahrzeugseite stark beschädigt, der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt und sie musste ihren Führerschein abgeben. (AZ)