Drittes Dießener Symposium für Pflegekräfte: Vielfalt in der Pflege ist wichtig!

Um den Veränderungen im Gesundheitswesen erfolgreich zu begegnen, ist es unerlässlich, die Erkenntnisse über die Bedeutung kultureller Vielfalt in der Pflege weiter zu verbreiten. In diesem Kontext lud die Psychosomatische Klinik Kloster Dießen am 20. September 2024 zum dritten Dießener Pflegesymposium ein. Die Veranstaltung stellte mit Vorträgen externer und interner Referenten eine Plattform für den Austausch über interkulturelle Ansätze in der Pflege dar, an der über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Pflegeberufen in Kliniken und Altenheimen sowie Personalverantwortliche in medizinischen Einrichtungen und Pflegeschüler verschiedener Schulen teilnahmen.

Von links: Petra Bohatsch, Leitung Pflege und Co-Therapie der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen und Organisatorin des dritten Dießener Pflegesymposiums, zusammen mit den Referentinnen der Fortbildungsveranstaltung: Schwester Veronika Häusler, Elisabeth Wesselman, Birgit Cammerer, Silke Ettling und Stefanie Wack. Foto: Julia Benninger

Petra Bohatsch, Leitung der Pflege und Co-Therapie der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen und Organisatorin des Dießener Pflegesymposiums, erklärt zum Thema des diesjährigen Pflegesymposiums: „Interkulturelle Kompetenz ist heute mehr denn je gefragt, um Missverständnisse zu vermeiden, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit zu fördern. Dabei geht es nicht nur darum, kulturelle Unterschiede zu tolerieren, sondern sie aktiv als Bereicherung für unser Miteinander und unsere Arbeit zu verstehen.“