Ferienprogramm: Was am Ammersee-Westufer geboten ist

In ein paar Tagen beginnen die Sommerferien. Für die nächsten sechs Wochen haben sich drei Jugendtreffs am Ammersee einiges ausgedacht.

Nur noch wenige zu den Sommerferien: Dann heißt es erst mal Freizeit, faul sein oder nur das unternehmen, worauf man wirklich Lust hat. Das Sommerferienprogramm Ammersee West 2023 bietet dafür jede Menge kreative, sportliche oder spannende Betätigungen an.

Von Schnitz-, Graffiti- und Speckstein-Kursen bis zu actionreichen und ausgefallenen Workshops wie Kung-Fu, Skaten und Freestyle-Fußball ist für jede Interessenslage etwas dabei, verspricht der Markt Dießen. Auch ganz praktische und nützliche Kurse wie ein Fahrrad-Reparatur-Workshop oder Kochkurse für Sushi und Sommerrollen können gebucht werden. Mit im Programm sind auch naturnahe Angebote wie eine Bach- und eine Kräuterwanderung. Wie man Naturkosmetik und eigenes Deo selbst herstellt, erfährt man im DIY-Workshop+Clean up, ein Besuch im Unverpacktmobil von Tante Resi ist dabei inklusive.

Die Jugendtreff-Leiter Jana Neumüller aus Greifenberg, Andi Langgartner aus Schondorf und Simon Brieger aus Dießen haben jede Menge neue Ideen in das Programm gepackt. Auf Klassiker wie den Ausflug in den Skyline-Park muss man dabei nicht verzichten, auch die Zirkusspiele in Thaining stehen wieder auf dem Programm.

Eine Übersicht der angebotenen Kurse gibt es sowohl auf der Webseite der Marktgemeinde Dießen, sowie auf der Seite www.ammerseewest.feripro.de. Dort kann man sich auch anmelden. statt. Die gedruckten Programmheftchen werden über die Schulen verteilt und liegen in Geschäften aus. Fragen beantworten die jeweiligen Jugendtreff-Leiter. (AZ)

