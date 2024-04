In Riederau wird eine weitere Baulücke geschlossen

In Riederau kann eine lange Zeit umstrittene Bebauung zwischen Neuwiese und Hübschenrieder Straße verwirklicht werden. Einen Zaun zur Abwehr von Wildschweinen in Dießen lehnt der Bauausschuss jedoch ab.

Ein jahrelang umstrittenes Bauvorhaben in Riederau kann nun auf einer zwischen der Neuwiese und der Hübschenrieder Straße bestehenden Baulücke verwirklicht werden. Der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats erteilte in seiner jüngsten Sitzung mit 6:3 Stimmen sein Einvernehmen dazu. Der befürwortete Bauantrag bezieht sich auf eine bereits im vergangenen Jahr vom Landratsamt genehmigte Voranfrage, welche die Errichtung von fünf Einfamilienhäusern und einem Doppelhaus vorsieht.

Erstmals war ein Bauwunsch für das rund 3900 Quadratmeter große Grundstück 2016 aufgeschlagen, als jeweils ein Doppelhaus an der Nordseite (Neuwiese) und der Südseite (Hübschenrieder Straße) beantragt wurden. Der Bauausschuss erklärte sich nur mit Doppelhaus an der Südseite einverstanden, bei der Nordseite handle es sich um einen innen liegenden Außenbereich, so die Argumentation des Marktes Dießen.

Bauen in Riederau: Wegen Naturschutz und Wasser sind Auflagen zu beachten

Das Landratsamt vertrat die Auffassung, dass auch die Nordseite als bebaubarer Innenbereich zu verstehen sei, dies bestätigte später auch das Verwaltungsgericht, erklärte Bauamtsleiterin Johanna Schäffert in der Bauausschusssitzung, als Gabriele Übler (Grüne) erneut Bedenken gegen eine Bebauung vortrug: An dieser Stelle würden die Belange des Natur- und Wasserschutzes vom Baurecht verdrängt, kritisierte sie.

Diese Belange hatten auch Eingang in den vom Landratsamt bereits erlassenen Bauvorbescheid gefunden: Bäume, die für den Bau der sechs Wohngebäude gefällt werden müssen, seien in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu ersetzen, erhalten bleibende Bäume dürften durch die Bauarbeiten nicht beschädigt werden. Außerdem sieht der Eingabeplan vor, den im Norden des Grundstücks verlaufenden Laichgraben (der als Biotop kartiert ist), zu verlegen.

Geplant ist, dass zwei Wohnhäuser direkt an der Neuwiese errichtet und von dort auch angefahren werden. Über eine private Stichstraße an der Westseite des Grundstücks werden die beiden dahinter liegenden Häuser erschlossen, das Einzelhaus und das Doppelhaus im Süden von der Hübschenrieder Straße aus. Neben den Wohngebäuden sind sieben Garagen, sieben offene Stellplätze und drei Besucherparkplätze geplant.

Wildschweine haben ein Freizeitgrundstück an der Jägerallee durchgepflügt

Abgelehnt hat der Bauausschuss, ein gut 4000 Quadratmeter großes Grundstück südlich der Tennisplätze zwischen Jägerallee und Schilchergraben in Dießen einzuzäunen, um Wildschweine abzuwehren. Die Tiere, bestätigte Bauamtsleiterin Johanna Schäffert, hätten das Grundstück "wirklich durchgepflügt". Sie wies aber auch darauf hin, dass dort ein Bebauungsplan besteht. Dieser setze das Grundstück als Fläche für die Landwirtschaft fest. Daraus folge, dass darauf nur baulichen Anlagen errichtet werden dürfen, die der Landwirtschaft dienen. Ein Zaun wäre deshalb nur unter dieser Voraussetzung zulässig. Eine landwirtschaftliche Nutzung sei aber nicht gegeben. Das Grundstück werde vielmehr als "Freizeitgrundstück" zum Verkauf angeboten.

Zwar könnte die Gemeinde grundsätzlich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilen. Dafür sah der Bauausschuss aber keinen Anlass. Der Bauantrag wurde einstimmig abgelehnt. Im Übrigen, so hieß es, würde der gewünschte Maschendrahtzaun keine wirksame Wildschwein-Abwehr sein, da ihn die Tiere mit der Zeit untergraben oder umdrücken. Die Untere Naturschutzbehörde empfahl, das Grundstück als Streuobstwiese zu nutzen, dann müsste es nicht eingezäunt werden. "Apfelbäumen gebe ich keine Woche", warnte jedoch Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) mit Blick auf die Biberpopulation.