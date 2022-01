Dießener ist in Unfall mit hohem Schaden bei Peiting verwickelt

Ein Autofahrer aus Dießen gerät bei Birkland in den Gegenverkehr. Sein Wagen kollidiert mit einem entgegenkommenden Pkw.

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Dießen ist am Sonntagabend im Landkreis Weilheim-Schongau in einen Unfall verwickelt gewesen. Laut Polizei war er auf der Staatsstraße 2014 in Richtung Birkland unterwegs und kam in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Auto mit dem Fahrzeug einer 25-jährigen Peitingerin.

Die 25-Jährige sowie deren beiden Mitfahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 65.000 Euro. Die Staatsstraße war während der Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. (lt)