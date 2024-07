Serie von Radunfällen: Senior kommt bei Pflugdorf ums Leben

Drei schwere Radunfälle haben sich am Freitag innerhalb von drei Stunden im Dienstbereich der Dießener Polizei ereignet. Der schwerwiegendste Unfall geschah bei Pflugdorf. Dort kam ein 91-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben.

Wie die Polizei meldet, wollte ein 91-jähriger Mann aus Issing am Freitag gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kreuzstraße von Pflugdorf kommend in die Kreuzung der Kreisstraße LL6 einfahren und diese geradeaus überqueren. Hierbei übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigen Pkw, welcher auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Thaining unterwegs war. Der 62-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste den 91-Jährigen frontal. Dieser erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Radfahrer prallt in Dießen gegen eine Betonmauer

Eine Viertelstunde vor dem Unfall in Pflugdorf war auch in Dießen ein älterer Radfahrer verunglückt. Ein 83-jähriger Mann aus Dießen fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Geh- und Radweg an der Von-Eichendorff-Straße, heißt es dazu von der Polizei. Vor dem 83-Jährigen liefen unter anderem drei Kinder, an denen der Mann vorbeifahren wollte. Da zwei der Kinder den Radfahrer von hinten nicht wahrgenommen hatten, musste diese stark abbremsen und stürzte gegen eine Betonmauer. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Zustand eines gestürzten Pedelec-Fahrers ist kritisch

Am Freitagabend stürzte schließlich noch ein Pedelec-Fahrer. Der 80-jährige Mann aus Windach war zwischen Schondorf und Hechenwang unterwegs. Im Bereich eines leichten Gefälles in der Nähe der Gärtnerei verlor der Mann vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte alleinbeteiligt. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Die Polizei stufte den Gesundheitszustand des Mannes als kritisch ein. (AZ)