Schulmaterial und Kinderfest bei der Dießener Tafel

Kurz vor den Ferien hatte die Dießener Tafel noch eine Überraschung für über 50 Kinder und Jugendliche vorbereitet: Im Rahmen eines Kinderfestes erhielten sie Schulranzen und -rucksäcke sowie Schulmaterial. Nicht nur Schulanfänger, auch ältere Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen im Landkreis konnten dank der Tafel Deutschland, der Tafel Bayern sowie weiterer Spenden erstmals alters adäquat ausgestattet werden. Als Dankeschön für Leckereien und Eis bastelten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam viele kleine Schmetterlinge aus Papier, aus denen dann ein großes Schmetterlingsbild entstand, „das wir vielleicht versteigern“, so Claudia Betz-Haubold, Leiterin der Dießener Tafel. Geld für das Fest hatten die Dießener bei einer bundesweiten Lotterie der Tafel Deutschland gewonnen. Hinzu kamen viele Spenden von Menschen und Organisationen am Ammersee: Im Rahmen einer Projektwoche verzichteten Schülerinnen und Schüler vom Landheim Ammersee in Schondorf eine Woche auf ihren Nachtisch und sammelten so 1200 Euro. Ihren Projekttag „Brücken“ nutzten Grundschüler des Landheims, um alle Schultaschen mit praktischem Material aus weiteren Spenden zu bestücken: Sie selbst brachten Trinkflaschen und USB-Sticks mit, auch der Lions Club Ammersee stiftete Trinkflaschen, der Rotary Club Ammersee unterstützte mit Trinkflaschen, USB-Sticks und Schnellheftern. Edeka Schmidt in Schondorf steuerte Schulmaterial im Wert von 500 Euro bei, und der Büchermarkt im Augustinum erbrachte 765 Euro für die Tafel. Bei der Aktion „Kauf eins mehr“, die der Rotary Club Ammersee-Römerstraße bei Edeka Schmidt veranstaltete, kamen weitere 632 Euro Barspenden zusammen sowie haltbare Lebensmittel (Reis, Nudeln, Obst- und Gemüsekonserven) im Wert von ca. 1200 Euro. „Es freut mich sehr, dass die Zusammenarbeit am Ammersee so toll funktioniert und wir damit nicht nur bedürftigen Familien, sondern auch älteren und alleinstehenden Mitmenschen am Westufer regelmäßig helfen können“, erklärte Betz-Haubold.

