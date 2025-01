Sternsinger Dießen

„Erhebt Eure Stimme für Kinderrechte!“ – so lautete das Leitwort der Sternsingeraktion 2025. Etwa 300.000 Sternsingerinnen und Sternsinger machen sich jedes Jahr deutschlandweit Anfang Januar auf den Weg, um Not leidende Kinder in aller Welt zu unterstützen. Schwerpunktländer waren dieses Mal Kenia und Kolumbien.

So zogen auch in der Pfarreiengemeinschaft an mehreren Tagen bis zu sechs Sternsinger-Gruppen aus, um mit dem gespendeten Geld Projekte zu unterstützen, die es den Kindern aus Kenia und Kolumbien ermöglichen, sich für deren Rechte starkzumachen. Letztlich ist es ein großartiger Beitrag zu einer nachhaltigen Kinder- und Jugendarbeit, die nicht nur der Region vor Ort, sondern letztlich auch uns hier zugutekommt. Die Ergebnisse sind mittlerweile bekannt, und so erbrachte die Sternsingeraktion der Pfarreiengemeinschaft mit den Ortsteilen die stolze Summe von 16.274,41 Euro.

Doch nicht nur für die Kinder und Jugendlichen in Kenia und Kolumbien wurde gesammelt. Die Sternsinger brachten mit ihrem Lied bzw. ihrem Segensspruch „20*C+M+B*25“ (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) den Segen Christi in die Häuser und Wohnungen, verbunden mit dem Wunsch für ein frohes und glückliches neues Jahr. Und nicht nur in Häusern und Wohnungen waren die Sternsinger unterwegs, sondern auch in einem Stall, sodass der Segen Gottes auch den Nutztieren zuteil wird.

Ein herzliches Vergelts´Gott allen Sternsingerinnen und Sternsingern sowie deren Begleitern! Ein Vergelt´s Gott auch an alle Organisatoren und an die, die die Mittagsverpflegung der Sternsinger sichergestellt haben, die Fahrdienste übernommen haben und nicht zuletzt an alle Spenderinnen und Spender! Mit Ihrer Hilfe machen Sie es möglich, dass diesen Kindern eine sicherere Zukunft ermöglicht wird.

Nicht nur in Häusern und Wohnungen waren die Sternsinger unterwegs, sondern auch in einem Stall, sodass der Segen Gottes auch den Nutztieren zuteil wird. Foto: Carolin Schönherr

