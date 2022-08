Dießen

vor 51 Min.

Tödlicher Unfall am Starnberger See: Auf was Wassersportler achten sollen

Die Wasserschutzpolizei (im Bild das neue Einsatzboot am Dießener Dampfersteg) ist für die Sicherheit am Ammersee zuständig. Unfälle durch Zusammenstöße etwa von Schwimmern mit Booten passieren hier jedoch so gut wie nie.

Plus Vor knapp drei Wochen ist bei einem Unfall mit einem Motorboot ein 32-jähriger Schwimmer am Starnberger See ums Leben gekommen. Was kann getan werden, damit möglichst wenig passiert? Antworten von der Dießener Polizei.

Von Gerald Modlinger

Am 31. Juli ist am Starnberger See ein 32-jähriger Schwimmer von einem Motorboot überfahren und getötet worden. Wie gefährlich kann es auf den Seen für Schwimmer werden und wie kann etwaigen Gefahren begegnet werden? Dazu hat unsere Redaktion den stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Dießen, Tobias Ridder, befragt.

