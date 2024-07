Unbekannter beschädigt Auto in Dießen

In Dießen wurde am Samstag, zwischen 15.30 Uhr und 19.20 Uhr, ein, im Seeweg-Nord geparktes Auto durch einen unbekannten Täter beschädigt. Aufgrund der Spurenlage konnte eine Verkehrsunfallflucht ausgeschlossen werden, teilt die PI Dießen mit. Ob der Schaden durch spielende Kinder oder einen passierenden unbekannten Täter verursacht wurde, konnte bislang abschließend nicht geklärt werden. Der Sachschaden an dem geparkten Pkw beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise, die zur Identifizierung des oder der Täter führen, nimmt die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807 92110 entgegen. (AZ)

