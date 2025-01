Vandalismus in Dießen: Auto zerkratzt, Reifen zerstochen

Am Dienstagabend ist auf dem Untermüllerplatz in Dießen ein geparktes Auto erheblich beschädigt worden. Dazu berichtet die Polizei, dass eine Frau aus Eresing ihren schwarzen VW Passat zwischen 19.30 und 22 Uhr auf dem Platz abgestellt hatte. Als sie wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter einen rechten Reifen zerstochen und die komplette rechte Seite verkratzt hatte. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

