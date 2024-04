Eching

11:27 Uhr

Baustellen: So sieht es im Gasthof Eberhardt und im Begegnungszentrum aus

Plus Viel Geld fließt in Eching in den Gasthof Eberhardt und die alte Schule. Bei einem Rundgang äußert sich der Bürgermeister zum aktuellen Stand und zu Veränderungen.

Von Christian Mühlhause

Die Gemeinde Eching stemmt mit dem Begegnungszentrum und dem Gasthof Eberhardt derzeit zwei Großprojekte gleichzeitig. Bei einem zog die Kommune wegen der vorherigen Nutzung die Reißleine, wie Bürgermeister Siegfried Luge es nennt, und hat jetzt Zeitdruck. Unsere Redaktion hat sich vor Ort umgesehen.

Das Begegnungszentrum – geplanter Treffpunkt für die Senioren und Vereine sowie künftige Heimat der Bücherei – sollte eigentlich schon lange fertig sein. Die Pläne wurden aber 2015 auf Eis gelegt, weil der Landkreis dringend Räumlichkeiten benötigte, um Asylsuchende unterzubringen. Deswegen wurde die Schule für diesen Zweck umgebaut. Nach Kriegsausbruch in der Ukraine zogen dann Geflüchtete aus Osteuropa ein. „Wir mussten sie aber bitten, sich eine Alternative zu suchen. Uns wurde mitgeteilt, dass das Begegnungszentrum Ende dieses Jahres fertiggestellt sein muss, sonst verlieren wir die Fördermittel“, informiert der Rathauschef. Zuletzt lebten 15 Personen in dem Gebäude. Die zeitliche Vorgabe einzuhalten, bezeichnet Luge als „sportliches Ziel“. Immerhin sei der Gemeinde zugestanden worden, dass nur das Gebäude bis dahin fertig sein muss, nicht aber die Außenanlage. Positiv sei auch gewesen, dass sich die Befürchtungen nicht bewahrheitet hätten, dass beim Fundament des Gebäudes – das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und später erweitert wurde – Handlungsbedarf bestehe.

