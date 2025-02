Bürgermeister von Eching: „Unser ganzes Kapital steckt im Boden“

Es war keine erfreuliche Nachricht, die Kämmerer Andreas Hanel den Echinger Gemeinderäten verkündete: Bei der Verschuldung liege die Gemeinde im Kreis Landsberg auf Platz zwei hinter Denklingen und vor Utting. Damit die Rechtsaufsicht des Landkreises den Haushalt dennoch genehmigt, wurde der Verkauf von Bauplätzen beschlossen. Der Bürgermeister äußert sich auf Nachfrage zu Bauarbeiten und Wirt-Suche im Gasthof Eberhardt, dem Stand beim Begegnungszentrum und den Überlegungen zur Betreuung der Grundschülerinnen und - schüler.

Der präsentierte Haushaltsplan sieht die Entnahme der Rücklage bis zur Höhe der Mindestrücklage von 48.100 Euro vor. Noch beträgt diese 1,7 Millionen Euro. Auch Kredite sollen aufgenommen werden, wodurch sich der Schuldenstand laut Hanel von 7,8 auf 9,2 Millionen Euro erhöhen werde. Angesichts der bereits vorhandenen finanziellen Belastung, stehe die Frage im Raum, wie die Tilgung eines weiteren Darlehens sichergestellt werden könne. Den nötigen Spielraum soll der Verkauf von vier Bauplätzen an der Greifenberger Straße schaffen. Hier sind Einnahmen von 1,1 Millionen Euro veranschlagt. „Damit sollte die Genehmigung des Haushalts normalerweise möglich sein“, so der Kämmerer.

Noch ist die Fläche in der Straße ‚Am Hang" in Eching eine Wiese. Hier sind 24 Baugrundstücke vorgesehen. Foto: Christian Rudnik

„Unser Kapital steckt im Boden“, sagt Bürgermeister Siegfried Luge auf Nachfrage unserer Redaktion. Er meint damit vor allem das Baugebiet am Hang, wo 24 Parzellen vorgesehen sind. Noch ist dort grüne Wiese. Der Bürgermeister hofft, dass die Ausschreibung der Erd- und Kanalarbeiten für die Erschließung noch diesen Monat erfolgt und Ende März dann die Angebote vorliegen, sodass die Arbeiter im Frühjahr starten können. Die Kosten für die Verlegung der Leitungen für Wasser und Abwasser laufen über die Ammerseewerke beziehungsweise die Wasserversorgungsgruppe Ammersee West, deren Mitglied Eching ist. Für den Straßenbau im Neubaugebiet hat die Gemeinde heuer eine Million Euro eingeplant im Haushalt.

Auf der Zielgrade befinden sich die Bauarbeiten am Gasthof Eberhardt. Das Ziel, Ostern zu öffnen, werde wegen nun bekannt gewordener Probleme mit dem Dachstuhl im Osten des Gebäudes beim Biergarten wohl nicht mehr zu halten sein, so Luge. „Der Dachstuhl und die Geschossdecke sind marode. Die Decke müsse abgehängt und gedämmt werden. Angestrebter Starttermin ist jetzt Mitte Mai.

Kosten für Sanierung und Erweiterung des Gasthofs in Eching bei über drei Millionen Euro

Der Bürgermeister rechnet damit, dass das Projekt am Ende mehr als drei Millionen Euro kosten wird. „Wir können uns aber die 19 Prozent Vorsteuer vom Finanzamt wiederholen.“ Fördermittel fließen hier nicht. Zur Frage nach dem künftigen Pächter sagt der Rathauschef, dass es unter den Kandidaten „mehrere interessante Wirte“ gebe. Eine Entscheidung werde aber wohl erst nach den nun beginnenden Arbeiten am Dach und der Lieferung der Kücheneinrichtung fallen. Induktionsherde und anderes Inventar sollen in drei Wochen geliefert werden.

Einen Schritt weiter ist die Gemeinde schon bei der alten Schule. Die zum Begegnungszentrum umgebaut wurde und am Sonntag erstmals genutzt wurde für die vorgezogene Bundestagswahl. „Normalerweise nutzen wir dafür die Turnhalle des Sportvereins, das ging heuer aber nicht wegen des Sportlerballs.“ Die Gemeinde musste sich im Wahllokal mit einer Notbestuhlung behelfen, weil die Möbel erst im Mai geliefert werden. Die Arbeiten am Gebäude sind laut Luge aber abgeschlossen. Die Außenanlagen werden heuer fertiggestellt. Das Projekt kostet 2,5 Millionen Euro, nach Abzug der Förderung trägt die Kommune noch etwa eine Million Euro.

In der Turnhalle in Eching muss die Heizungsanlage erneuert werden. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Handlungsbedarf besteht auch bei der Turnhalle, hier ist die Heizung defekt. Der Austausch ist mit 150.000 Euro veranschlagt. Kosten könnten auch noch beim Thema Mittagsbetreuung der Grundschülerinnen und Grundschüler entstehen, so Luge. Eching gehört wie Greifenberg und Eresing zum Schulsprengel Windach. Ab dem Schuljahr 2026/27 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, beginnend mit den Erstklässlern. „Es soll einen offenen Ganztag an der Schule geben. Dazu gibt es aber noch offene Fragen. Dazu gehört, wie viele Kinder den nutzen wollen und was das für unsere Mittagsbetreuung bedeutet.“ Denkbar sei, dass die Mittagsbetreuung in Eching das stärker nachgefragte Angebot sei. Derzeit nutzen es 30 Kinder. „Werden es mehr, steigen die Kosten und wir müssen einen Durchbruch machen zur jetzigen Bücherei, die ins Begegnungszentrum umzieht.“

Eching kalkuliert mit geringerer Einnahme bei der Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer kalkuliert Eching zurückhaltender. „Erste Meldungen von Firmen sind eingegangen, deswegen setzen wir 1,5 Millionen Euro an.“ Im Vorjahr waren es noch 1,87 Millionen Euro. Beim Anteil an der Einkommenssteuer geht Eching von einem leichten Plus aus (1,84 Millionen). Die Kreisumlage fällt mit fast 1,7 Millionen Euro etwas geringer aus, dafür ist die Umlage an die VG Schondorf (604.000 Euro) etwas höher. Um den Verwaltungshaushalt (Volumen 5,4 Millionen Euro) auszugleichen, werden 234.000 Euro aus dem Vermögenshaushalt (Volumen 6,1 Millionen Euro) dorthin verschoben.

Entspannen soll sich die finanzielle Lage ab 2026 wieder. Im Finanzplan sind im kommenden Jahr 4,8 Millionen Euro an Einnahmen aus Grundstücksverkäufen angesetzt und in den beiden Jahren danach auch jeweils noch einmal über eine Million Euro. Dem Haushalts- und Finanzplan wurde einhellig zugestimmt.