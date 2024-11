Der Theaterverein Eching führt eine turbulente Komödie auf

Der Theaterverein Eching spielt in diesem Jahr in der Mehrzweckhalle „Casanovas Comeback“, eine Komödie in drei Akten von Andreas Wening. Die lebenslustige Beate ist von ihrer Ehe entsetzlich enttäuscht. Ihr Ehemann Ralf ist erfolgloser Versicherungsvertreter und kümmert sich nur um seine Guppy Fische. Als ihre alte Schulfreundin Simone und deren Lebensgefährte Adrian, ein Psychologe, zu Besuch kommen, lässt sich Ralf hypnotisieren und in sein vorheriges Leben zurückführen.

Dadurch verändert sich alles, auch die Nachbarinnen Cecilie und Hedwig werden von Ralf umgarnt. Sogar Ralfs Chef, Richard kann sich dem nicht widersetzen. Und welche Rolle Beates Bruder Udo und Ralfs Arbeitskollegin Sabrina dabei spielen, wird hier noch nicht verraten. Nur so viel: die turbulente Geschichte lässt weitere Charaktere der Vergangenheit wieder aufleben: Ludwig, II., Marylin Monroe und gleich zwei Kleopatras.

Karten gibt es im Supermarkt in Eching und an der Abendkasse

Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind: Sabrina Baier, Birgit Dreher, Sibylle Roming, Tanja Weingartner, Jutta Wiedemann, Max Boehler, Eric Bretschneider, Robert Huber und Michael Smida. Die Aufführungen am 15., 16. und 22. November beginnen jeweils um 19.30 Uhr und am 23. November um 17.30 Uhr. Karten sind im Rewe in Eching an der Poststelle erhältlich. Restkarten werden an der Abendkasse angeboten. Der 16. November ist laut Theaterverein bereits ausverkauft. (AZ)