Haben Tagetes und Begonien am Echinger Kreisverkehr bald ausgeblüht?

Haben Tagetes und Begonien am Kreisverkehr bald ausgeblüht? Zu dieser Frage hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Eching eine lebhafte Debatte entfaltet. Den Anstoß dazu gaben Überlegungen einer Bürgerin, die die derzeitige gelb-orange-rote Blütenpracht neben Rasen und Rosen für nicht mehr zeitgemäß betrachtet. Während sich die Gemeinderatsmitglieder gegenüber Änderungsvorschlägen am Kreisverkehr offen zeigten, blieben die Überlegungen der Frau zu einem gemeindlichen Engagement im Erholungsgebiet ohne positive Resonanz.

