Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 74-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2070 von Eching kommend in Richtung Greifenberg. An der Einmündung Gießübler Straße wollte er nach links in diese einbiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr hinter ihm ein 74-Jähriger mit seinem Motorrad und wollte den Pkw überholen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro, so die Polizei. (AZ)