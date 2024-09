Pedelec-Fahrerin stürzt in Eching auf nasser Straße

Ein Unfall mit einem Pedelec hat sich am Donnerstagnachmittag in Eching ereignet. Laut Polizeibericht stürzte gegen 16.45 Uhr eine 63-jährige Frau in der Seestraße alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec. In einem Kurvenbereich rutschte das Vorderrad, vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn, weg und die Fahrerin zog sich durch den Sturz mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus nach Seefeld. (AZ)

