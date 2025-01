Reifenstecher am Erholungsgelände in Eching

Keine schöne Urlaubserinnerung aus Eching nehmen italienische Touristen mit nach Hause, die am Donnerstag gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz am Erholungsgelände ihre Autos abgestellt haben. Am Freitag gegen 11.30 Uhr bemerkten sie laut Polizei, dass an zwei der drei Autos jeweils zwei Reifen auf einer Seite beschädigt worden waren und am dritten Auto ein Reifen zerstochen worden war. Die Dießener Polizei bittet um Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen, Telefon 08807/92110. (AZ)

