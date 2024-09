Stau nach Auffahrunfall im Autobahntunnel Eching

Ein Auffahrunfall im Autobahntunnel bei Eching am Ammersee hatte am Freitagnachmittag einen kilometerlangen Stau in Fahrtrichtung München zur Folge.

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ereignete sich der Auffahrunfall gegen 16.15 Uhr. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Der Tunnel der A96 musste in Fahrtrichtung München gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau führte. Zeitweise standen die Fahrzeuge bis zur Anschlussstelle Schöffelding. Gegen 17.30 Uhr wurden beide Fahrspuren laut Polizei wieder freigegeben. (AZ)