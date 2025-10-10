Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A96 in Richtung München

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 9 Uhr auf der A96 zwischen Eching und Inning ereignet. Daran waren drei Fahrzeuge beteiligt. Die Autobahn musste zeitweise komplett gesperrt werden. Um 10.30 Uhr informierte die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die linke Spur inzwischen wieder frei ist. Der Verkehr staut sich aber noch bis zur Ausfahrt Windach zurück.

Ursache war laut Polizei, dass ein Autofahrer von der linken auf die rechte Spur wechselte und dabei aus bislang ungeklärter Ursache eine Vollbremsung machte. Zwei weitere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurden in der Folge in den Unfall verwickelt.