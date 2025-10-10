Icon Menü
Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A96 in Richtung München

Eching

Auf der A96 kommt es am Freitagvormittag zwischen Eching und Inning zu einem Unfall mit mehreren Autos. Die linke Spur ist inzwischen wieder freigegeben.
Von Christian Mühlhause
    Nach einem Unfall auf der A96 bei Inning war die Autobahn zeitweise komplett gesperrt.
    Nach einem Unfall auf der A96 bei Inning war die Autobahn zeitweise komplett gesperrt. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

    Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 9 Uhr auf der A96 zwischen Eching und Inning ereignet. Daran waren drei Fahrzeuge beteiligt. Die Autobahn musste zeitweise komplett gesperrt werden. Um 10.30 Uhr informierte die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die linke Spur inzwischen wieder frei ist. Der Verkehr staut sich aber noch bis zur Ausfahrt Windach zurück.

    Ursache war laut Polizei, dass ein Autofahrer von der linken auf die rechte Spur wechselte und dabei aus bislang ungeklärter Ursache eine Vollbremsung machte. Zwei weitere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurden in der Folge in den Unfall verwickelt.

