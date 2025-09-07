Die Echinger Festwoche meldet sich nach zehn Jahren wieder zurück

Zehn Jahre sind vergangen seit der letzten Echinger Festwoche, die normalerweise alle fünf Jahre stattfindet. 2020 aber machte die Coronapandemie den Echinger Vereinen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freut sich der Festausschuss der mittlerweile zehnten Echinger Festwoche mit allen Vereinsmitgliedern und Bürgerinnen und Bürgern, endlich wieder ganz groß feiern zu können. Damit wird die 1975 begonnene Tradition in Eching fortgesetzt. Gefeiert wird heuer vom 11. bis 15. September.

Die Festwoche 2025 steht ganz im Zeichen von vier Vereinsjubiläen: dem 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Eching, dem 125-jährigen Bestehen des Schützenvereins „Seerose“ Eching, dem 100-jährigen Bestehen des Fußballsportvereins Eching sowie dem 100-jährigen Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins Eching.

Auch der Schützenverein Seerose Eching (im Bild die Schützenkönige 2025) feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Foto: Echinger Festwoche

„Zehn Jahre sind vergangen – umso größer ist die Freude, dass wir nun endlich wieder zusammen feiern dürfen“, schreibt der Vorsitzende des Echinger Feuerwehrvereins, Heiko Peter in seinem Grußwort – nachzulesen in der 120-seitigen Festschrift. Als Quereinsteiger bei der Feuerwehr Eching und neuer Vorsitzender freue er sich umso mehr, im Rahmen der Festwoche auch den 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Eching feiern zu dürfen.

Die Echinger Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Den Feuerwehrverein in Eching gibt es zudem seit 35 Jahren. „Die Anfänge des organisierten Feuerwehrwesens im Löschbezirk III, zu dem Eching seinerzeit zählte, reichen zurück ins Jahr 1823. Beim verheerenden Ortsbrand 1836 innerhalb des Dorfkerns rund um die Kirche werden die Echinger Brandbekämpfer bereits erwähnt, sind aber noch ohne technisches Gerät im Einsatz“, ist in der Chronik der Wehr zu lesen. Mit einer – übrigens heute noch funktionsfähigen – Druck- und Saugspritze wurde die Echinger Feuerwehr erst 1864 ausgestattet. 1875 gründete sich in Eching schließlich eine Pflichtfeuerwehr, auf dieses Jahr geht das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Eching zurück.

Die freiwillige Feuerwehr Eching gehört zu den Jubelvereinen, die heuer die Echinger Festwoche organisieren. Im Bild das neue HLF20. Foto: Feuerwehr Eching

Der zweite Jubilar im Kreis der vier zu feiernden Echinger Vereine ist der Schützenverein Seerose mit Schützenmeister Ulrich Eggert. Er schreibt in seinem Grußwort: „Gerade in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft steht der Schützenverein für Tradition und Gemeinschaft in der Vereinskultur unserer Gemeinde.“ Bereits 1875 soll es einen Schützenverein in Eching gegeben haben, allerdings fehlen die entsprechenden Aufzeichnungen darüber. Der älteste bestätigte Nachweis geht auf eine Schützenscheibe aus dem Jahre 1900 zurück. Der damalige Geber war Georg Sedlmeier, gewonnen hatte die Scheibe Johann Schreyegg. Ältere Echinger Bürger haben berichtet, dass es vor dem Zweiten Weltkrieg zwei Schützenvereine am Ort gegeben hat: Die jüngeren Schützen trafen sich im Gasthof Eberhardt und die älteren im Gasthof Roming.

Den Krieger- und Soldatenverein Eching gründeten nach dem Ersten Weltkrieg elf Kriegsheimkehrer

Dritter im Bunde der Echinger Jubilare ist der Krieger- und Soldatenverein, der vor 100 Jahren von elf aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrten Echingern gegründet wurde. Seine wesentliche Aufgabe nach der Kameradschaftspflege war die Unterstützung der Kriegerwitwen und deren Angehörigen. „Gott sei Dank haben sich diese Sorgen und Nöte heutzutage geändert. Trotzdem hat unser Verein auch heute noch seine Daseinsberechtigung, zudem unsere heutigen Bundeswehr-Soldaten und Soldatinnen wieder zu Einsätzen im Ausland eingesetzt werden und nach deren Rückkehr, oftmals einer Betreuung egal welcher Art bedürfen“, schreibt Helmut Söllner, der Vorsitzende des Vereins in seinem Grußwort.

Der Festausschuss der Echinger Festwoche freut sich auf viele Gäste. Foto: Echinger Festwoche

Ebenfalls vor 100 Jahren gegründet wurde Jubelverein Nummer vier: Der FSV Eching. Der Lehrer Wilhelm wirkte vor 100 Jahren als Schulleiter im Ort. Seine drei Söhne machten die Burschen in Eching mit dem runden Leder bekannt, und Fußball wurde zum Dorfsport. Unter der treibenden Kraft von Xaver Deininger, Ludwig Schimp und Johann Roming wurde die erste Fußballmannschaft Echings gegründet, ist in der Chronik des FSV Eching zu lesen. „Heute ist der FSV ein wahrer Familienverein und somit die Begegnungsstätte von Jung bis Alt in Eching“, ist der aktuelle Vorsitzende des FSV Eching, Uwe Bopp, überzeugt. Der Echinger Sportverein bietet seinen rund 1000 Mitgliedern in mehr als zehn Sportsparten längst viel mehr als Fußball.

Der FSV Eching hat rund 1000 Mitglieder

Von Donnerstag, 11. September, bis Montag, 15. September, wird also in Eching gefeiert, mit viel Musik, einem großen Festumzug und bunten Aktionen. Karten im Vorverkauf gibt es bereits im Rewe in Eching, Festzeichen für Festzug und Konzert am Sonntag werden an diesem Tag in den Straßen von Eching verkauft.

10. Echinger Festwoche Donnerstag, 11. September: 18 Uhr – Festeinzug der Vereine, 19 Uhr – Eröffnung durch Bürgermeister Siegfried Luge, 20 Uhr – Blasorchester Türkenfeld & „Mannschafts-Zweikampf“. Freitag, 12. September: 19 Uhr – Party mit Sauwuid Samstag, 13. September: 19 Uhr – Party mit den Bloody Chicken Heads Sonntag, 14. September: 10:30 Uhr – ökumenischer Festgottesdienst am Sportgelände mit Pfarrer Dirk Wnendt und Ruhestandspfarrer Reinhold Lappat, 11:30 Uhr – Frühschoppen, 14 Uhr – Großer Festumzug, ab 15 Uhr – Unterhaltung im Festzelt (Musikkapelle Windach), 18 Uhr – Vorglühen mit der Blaskapelle Türkenfeld, 20 Uhr – Konzert „Blech trifft Strom“ Montag, 15. September: 14 Uhr – Aktionsnachmittag „Jung & Alt“ & Firmenprogramm, 19 Uhr – Musikkapelle Reichling, 22 Uhr – Großes Feuerwerk