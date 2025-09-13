Echinger Festwoche: Viel Gefühl, Anfeuerungsrufe und gute Laune

Die Holzbänke vibrieren im Takt, während die ersten Reihen beim „Böhmischen Traum“ aufstampfen. Die Gäste im Festzelt schunkeln zur Musik des Türkenfelder Blasorchesters und prosten sich zu, die Maßkrüge klingen. Ein süßer Duft von gebrannten Mandeln zieht durch das Bierzelt und an der Decke hängen Girlanden in weiß-blauen Farben. Es ist wieder Festwoche in Eching, zum zehnten Mal. Zum Auftakt findet der Mannschaftswettbewerb statt. Bei dem Wettkampf treten 13 Vereine aus Eching und Umgebung in zwei verschiedenen Spielen gegeneinander an.

Icon vergrößern Das Festzelt war zum Auftakt bereits sehr gut besucht in Eching. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Festzelt war zum Auftakt bereits sehr gut besucht in Eching. Foto: Thorsten Jordan

Besonders originell ist das erste Spiel: Ein gefüllter Bierkrug muss durch ein Absperrgitter transportiert werden, von unten nach oben und wieder zurück. Unter Gelächter und Anfeuerungsrufen der Zuschauer balancieren die Teilnehmer den Krug, wobei jeder Tropfen kostbar ist. Wird der Bierkrug fallen gelassen, muss er neu gefüllt werden. Die Schwierigkeit wird dadurch noch einmal erhöht, denn der Griff ist durch das verschüttete Wasser besonders glitschig. Hier zeigt sich schnell, dass der Echinger Gartenbauverein den besten Rhythmus findet. Mit 33 Punkten setzten sie sich zunächst an die Spitze.

Beim zweiten Spiel sollen Bierkrüge bis zu einer bestimmten Markierung geschoben werden. Bei den Versuchen geht ein Raunen durch die Menge. „Noch ein Stück, noch ein Stück!“, feuert jemand an. Dann stoppt der Krug haarscharf vor der Markierung, und der Punkterichter hebt das Schild mit einer Zehn hoch. Jubel bricht los. Jeder Spieler hat beim Bierkrugschieben zwei Versuche: Einen Testschub und einen, der gezählt wird. Die Punkte, zwischen sechs und zehn, werden auf Schildern angezeigt und sorgen für Jubel oder kollektives Stöhnen. Die Stimmung im Zelt kocht, als der TSV Türkenfeld die Konkurrenz kurzzeitig mit 69 Punkten überholt.

Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss zwischen den Echinger Vereinen

Am Ende zeigt sich, dass es ein Wettbewerb auf Augenhöhe war: Mit hauchdünnem Vorsprung holt sich die Feuerwehr Eching den Gesamtsieg mit 96,5 Punkten. Nur einen Punkt dahinter landete der Echinger Gartenbauverein (95,5 Punkte), während der Krieger- und Soldatenverein mit 92 Punkten den dritten Platz belegt.

Zum Programm der Echinger Festwoche gehören auch ein Gottesdienst, der Auftritt regionaler Bands und ein Festumzug. Der beginnt am Sonntag um 14 Uhr. Daran nehmen 54 Abordnungen aus den meist umliegenden Gemeinden teil, darunter zwölf Feuerwehren, fünf Musikvereine und mehrere Schützenvereine vom Ammersee. Die weiteste Anreise hat die Freiwillige Feuerwehr Eching aus Niederbayern.

Und nicht nur die Festwoche selbst feiert Jubiläum: Gleich vier Echinger Vereine begehen runde Geburtstage. Die Freiwillige Feuerwehr Eching am Ammersee blickt auf 150 Jahre Geschichte zurück, der Schützenverein Seerose feiert 125-jähriges Bestehen und sowohl der Krieger- und Soldatenverein als auch der FSV Eching blicken auf 100 Jahre Vereinsleben zurück.