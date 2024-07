Die Zelle gibt es noch: Ein Besuch in der ehemaligen Polizeistation in Egling

Es steht direkt unterhalb der Kirche in Egling und ist eins der vier denkmalgeschützten Bauwerke der Gemeinde, das in der Hauptstraße zu finden ist: Die ehemalige Polizeistation des Ortes. Doch die blaue Farbe des Putzes ist in den vergangenen 100 Jahren verblasst und teilweise abgebröckelt. Verlassen, vergessen und verfallen, nicht untypisch, wenn sich Besitzer nicht mit den Auflagen zur Sanierung und Modernisierung von denkmalgeschützten Gebäuden auseinandersetzen wollen. In Egling hat sich nun die Gemeinde eingeschaltet und möchte sich dem Projekt annehmen. Bevor es so weit ist, durfte unsere Redaktion mal in die Räume hineinschauen. Zwischen Wohneinheiten gibt es allen voran die Zelle noch, die auf den ursprünglichen Zweck des Gebäudes hinweist.

