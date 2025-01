Drei Tage Party in Egling: Feuerwehr und Landjugend feiern zusammen

Mitte Januar hielt die Freiwillige Feuerwehr Egling ihre Generalversammlung ab. Dieses Jahr sind vor allem das 150-jährige Jubiläum mit großem Festzelt und die Erweiterung des Feuerwehrhauses von besonderem Interesse.

Nachdem der Vorsitzende Anton Baur auf die vergangenen und künftigen Veranstaltungen eingegangen war, stand in seinem Vortrag das 150-jährige Jubiläum im Mittelpunkt. Am Pfingstwochenende, Anfang Juni, wird ein großes Fest gemeinsam mit der Landjugend ausgerichtet, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Ein Zelt für 800 Personen wird an der Römerstraße errichtet und über drei Tage soll gefeiert werden.

Den Anfang macht die Landjugend mit einer Party am Freitag, 6. Juni, bei der ein DJ die Hits der vergangenen Jahrzehnte auflegen wird. Am Samstag folgt am Nachmittag ein Familienfest mit Fahrzeugausstellung, und am Abend sorgt die Band Blech und Schwefel für Stimmung. Am Sonntag ist ein gemeinsamer Gottesdienst im Festzelt mit anschließendem Festumzug geplant. Nach dem Einzug der Vereine wird die Band Muckasäck „so richtig einheizen“.

Alter Bauhof soll als Umkleide für die Feuerwehr Egling dienen

Nach diesen Erläuterungen ging Kommandant Manfred Steiniger genauer auf den geplanten Umbau des alten Bauhofs ein. Dieser steht in Zukunft der Feuerwehr zur Verfügung und wird zu Umkleiden umgebaut, sodass die Feuerwehrleute sich nicht mehr neben den Fahrzeugen im Gerätehaus ankleiden müssen. Auch müssen sich die Frauen zukünftig nicht mehr in einem Raum umziehen, der gleichzeitig Werkstatt und Lager ist. Besagte Werkstatt und Atemschutzwerkstatt können auch auf ein angemessenes Maß vergrößert werden. Zukünftig wird es auch für beide Geschlechter eine eigene Dusche geben. Hinsichtlich der Laufwege im Einsatzfall wurde diese Planung optimiert.

Feuerwehr Egling hat 2024 über 30 Einsätze absolviert

Manfred Steininger berichtete auch über die 30 Einsätze der Feuerwehr im vergangenen Jahr, wobei 21 davon auf technische Hilfeleistungen entfielen. Waren es in den Vorjahren noch überwiegend Brandeinsätze, so wurde 2024 vermehrt für den Straßenbereich alarmiert.

Kreisbrandmeister Bernhard Sießmeir überbrachte Grußworte der Kreisbrandinspektion Landsberg und Bürgermeister Ferdinand Holzer bedankte sich bei den Feuerwehrdienstleistenden für ihren Einsatz für die Eglinger Bürgerinnen und Bürger. Anschließend wurden auch mehrere Feuerwehrmänner für ihre Verdienste geehrt: Manuel Müller für 10-jährige Dienstzeit, Philipp Herz, Markus Ruile und Michael Wörle für 20 Jahre und Helmut Frey sowie Marcus Tallafuß für 30 Jahre. Andreas Wörle wurde für 25-jährige Dienstzeit mit dem bayerischen Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet, welches von Kreisbrandmeister Bernhard Sießmeir verliehen wurde. (AZ)