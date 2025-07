Ein Tag voller Musik

Am diesjährigen Muttertag (11. Mai) fand in der Schulturnhalle in Egling das Muttertagskonzert der Blaskapelle Egling-Heinrichshofen statt. Unter der Leitung von Dirigent Hermann Diem präsentierte die Kapelle ein abwechslungsreiches Programm, das einlud, gemeinsam Musik zu erleben und das auch die Wertschätzung für alle Mütter ausdrücken sollte.

Die Veranstaltung begann mit der Bambini-Kapelle unter der Leitung von Bianca Egger, die die musikalische Entwicklung der Kinder der letzten zwei Jahre zeigte. Nach der Begrüßung des 1. Vorsitzenden Benedikt Muschaweck, folgte die musikalische Darbietung der 43 Musiker und Musikerinnen der Blaskapelle Egling-Heinrichshofen, welche mit Stücken auf dem Oberstufenniveau - wie der Filmmusik zu "Das Boot", "Purple Rain", "Invicta" und "Medusa“ - eine breite Palette an musikalischer Vielfalt bot. Gegen Ende des Konzerts wurde noch "Barbara Ann“ als gemeinsames Stück mit der Bambini-Kapelle angestimmt. Ein besonderer Moment war die Ehrung langjähriger Musiker: Tom Cyris wurde für 15 Jahre und Laura Wölzmüller für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Blaskapelle geehrt; Ferdinand Bals erhielt das bronzene Musikerleistungsabzeichen.

Ein weiterer spannender Ausblick: Ab September startet die neue Bambini-Kapelle, die jungen Musikern ab acht Jahren eine tolle Gelegenheit bietet, ihre musikalische Reise zu beginnen. Bei Fragen und Informationen steht die Blaskapelle Egling-Heinrichshofen gerne zur Verfügung.

