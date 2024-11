Fleißige Sammler für den Volksbund

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Egling-Heinrichshofen bedankt sich ganz herzlich im Namen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. bei allen Spenderinnen und Spendern. Bei der diesjährigen Haussammlung für den Volksbund kam durch die großzügigen Zuwendungen aus Egling und Heinrichshofen der stolze Betrag von 2.339,30 Euro zusammen. Besonderer Dank gilt den Sammlern Andreas Berchtold, Gerhard Genitheim, Peter Kaiser und Eduard Leonhard, die durch ihren Einsatz dieses hervorragende Ergebnis erreicht haben.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine humanitäre Organisation. Er widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, Kriegstote im Ausland zu suchen und zu bergen, sie würdig zu bestatten und ihre Gräber zu pflegen. Der Volksbund betreut Angehörige und berät öffentliche und private Stellen in Fragen der Kriegsgräberfürsorge, auch international. Er engagiert sich in der Erinnerungskultur und fördert die Begegnung und Bildung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten.

