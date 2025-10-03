Handlungsbedarf bei einer Brücke und der Kirche in Heinrichshofen

Die Brücken im Gemeindegebiet Eglings bereiten Bürgermeister Ferdinand Holzer Sorge: „Wir haben vier Brücken, die bei der Untersuchung nur die Note vier bekommen haben.“ Bei einer davon wird in den kommenden Tagen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 20 Kilometer pro Stunde herabgesetzt. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Laut Rathauschef hat das Betongeländer einen starken Riss. „Zum Glück ist die Statik nicht betroffen.“ Im Gespräch war auch, die zulässige Tonnage herabzusetzen aus Sicherheitsgründen. Dafür habe es im Ratsgremium aber keine Mehrheit gegeben.

Unter anderem beim Dachstuhl der Kirche St. Andreas in Heinrichshofen besteht Handlungsbedarf. Foto: Christian Rudnik

Thema in der Sitzung war auch ein Zuschussantrag für Sanierungsarbeiten an der Kirche St. Andreas in Heinrichshofen. Gebeten wurde um einen Zuschuss von zehn Prozent, was 70.000 Euro entsprochen hätte. „Wir hätten aber einen Kredit aufnehmen müssen, um das Geld aufzubringen, das ist nicht sinnvoll“, sagte Ferdinand Holzer dazu. Das Ratsgremium bewilligte für das Vorhaben 35.000 Euro.

Pfarrer Fritz Kahnert informiert auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es unter anderem um Arbeiten am Dachstuhl gehe. „Die Köpfe der Balken, die auf der Mauer aufliegen, sind verfault. Das hat Auswirkungen auf die Statik. Diese müssen getauscht werden.“ Zudem gebe es in der Wand der Kirche Risse, die möglicherweise auf die Statikprobleme zurückzuführen seien, so der Pfarrer. Auch Außen am Gebäude stünden Putz- und Malerarbeiten an, so Kahnert.

Beschlossen hat der Gemeinderat Egling zudem, dass neue Bänke am Brunnen in Heinrichshofen errichtet werden sollen. Hierfür soll die Spende der Sparkasse Landsberg-Dießen verwendet werden, die je Einwohner einen Euro gibt, im Fall von Egling 2500 Euro.