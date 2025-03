Am 09. März fand die Jahreshauptversammlung der Blaskapelle Egling-Heinrichshofen im Pfarrheim in Egling statt. Die Veranstaltung begann mit einem festlichen Gottesdienst, geleitet von Pfarrer Fritz Kahnert, der von der Blaskapelle musikalisch umrahmt wurde. Nach dem Gottesdienst blickte der Vorsitzende Benedikt Muschaweck auf ein erfolgreiches Jahr zurück und hob die zahlreichen Auftritte und die Bedeutung der Gemeinschaft innerhalb der Kapelle hervor. Ein zentraler Punkt der Versammlung war die offizielle Begrüßung des neuen Dirigenten Herrmann Diem, der ab Oktober die musikalische Leitung übernahm und bereits beim Adventskonzert der Kapelle im Dezember sein Debüt gab. Die Neuwahlen des Vorstands bestätigten Benedikt Muschaweck als Vorsitzenden, während Simon Wölzmüller und Franziska Bucher ihre Ämter als stellvertretender Vorsitzender und Kassier fortsetzen. Elena Schelle übernahm das Amt der Schriftführerin, und Christina Frey wurde neue Jugendsprecherin. Miriam Mayr, Florian Muschaweck, Tom Cyris und Sarah Ruile wurden als Beisitzer bestätigt. Johanna Müller, Elias Ullrich und Sebastian Sedlmair schieden aus der Vorstandschaft aus. Nach den offiziellen Punkten der Tagesordnung war es Zeit für das gesellige Beisammensein mit gemeinsamem Weißwurstessen, was durch die Begleitung der Blaskapelle musikalisch abgerundet wurde.

Die Blaskapelle Egling-Heinrichshofen ist gut aufgestellt für die kommenden Herausforderungen und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Diem sowie auf das bevorstehende Muttertagskonzert am 11. Mai 2025. Die Mitglieder sind motiviert, auch weiterhin die Tradition der Blasmusik lebendig zu halten und die Gemeinschaft zu stärken.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.