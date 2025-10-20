Neue Trikots für die G -Jugend des SC Egling

Die G-Jugend des SC Egling konnte sich pünktlich zum Start des Kinder-Fußball-Festivals über neue Trikots freuen. Die Mannschaft erhielt die neue Spielkleidung von der Firma Müller & Mayr GmbH gesponsort. Der SC Egling bedankt sich stellvertretend beim Geschäftsführer Florian Müller für die großartige Unterstützung.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!