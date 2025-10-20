Icon Menü
Egling: Neue Trikots für die G -Jugend des SC Egling

Egling

Neue Trikots für die G -Jugend des SC Egling

Spende der Müller & Mayr GmbH.
Von Thomas Wild für SC Egling an der Paar
    Die G-Jugend des SC Egling konnte sich pünktlich zum Start des Kinder-Fußball-Festivals über neue Trikots freuen. Foto: Katharina Hiery

    Die G-Jugend des SC Egling konnte sich pünktlich zum Start des Kinder-Fußball-Festivals über neue Trikots freuen. Die Mannschaft erhielt die neue Spielkleidung von der Firma Müller & Mayr GmbH gesponsort. Der SC Egling bedankt sich stellvertretend beim Geschäftsführer Florian Müller für die großartige Unterstützung.

