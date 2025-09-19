Neuer Schwung für die Tennisabteilung des SC Egling e.V.

Dank einer großzügigen Spende der Raiffeisenbank Lechrain in Höhe von 3.500 Euro kann die Tennisabteilung des SC Egling e.V. wieder richtig durchstarten. Die 1990 gegründete Abteilung erhielt damit nicht nur neue Impulse für den Spiel- und Trainingsbetrieb, sondern auch für das Vereinsleben insgesamt. So konnte in diesem Jahr erstmals nach vielen Jahren wieder eine Mannschaft beim Bayerischen Tennisverband angemeldet werden, um Pflichtspiele zu bestreiten.

Ein weiterer Teil der Spende floss in die Anschaffung einheitlicher Mannschaftskleidung, die nicht nur für ein professionelles Auftreten sorgt, sondern auch die Motivation und den Teamgeist stärkt. Außerdem wurde eine moderne Ballmaschine angeschafft, die das Training auf ein neues Niveau hebt. Bei der offiziellen Übergabe bedankte sich die Tennisabteilung herzlich bei der Raiffeisenbank Lechrain. „Die Unterstützung gibt uns die Möglichkeit, unseren Mitgliedern attraktive Trainingsbedingungen zu bieten und den Tennissport in Egling nachhaltig zu fördern“, betonte Abteilungsleiter Michael Schneller. Mit der Spende und dem neu gewonnenen Schwung blickt die Tennisabteilung optimistisch in die Zukunft.

Tennisinteressierte sind herzlich eingeladen, sich bei Abteilungsleiter Michael Schneller zu melden (E-Mail: scegling.tennis@gmail.com).

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!