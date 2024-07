Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer am Kopf

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zugezogen, der am Mittwochabend bei Egling mit seinem Pedelec gestürzt ist.

Nach Darstellung der Polizei befuhr der Mann mit seiner Ehefrau gegen 19.40 Uhr einen Feldweg zwischen Egling und Heinrichshofen mit ihren Pedelecs. Aufgrund einer Unebenheit auf dem Fahrweg musste die Ehefrau bremsen. Der hinter ihr folgende 53-Jährige, der laut Polizei keinen Helm trug, musste aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes eine Vollbremsung vollziehen, weshalb er stürzte.

Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. (AZ)