Über 23.000 Euro für die neue First Responder Gruppe

Ein starkes Zeichen für regionalen Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement: Die Raiffeisenbank Lechrain eG konnte über ihre Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ insgesamt 23.280 Euro für den Aufbau und die Erstausstattung der neu gegründeten First Responder Gruppe Egling-Heinrichshofen sammeln.

Ein besonderer Beitrag kam dabei direkt von der Bank selbst: 5000 Euro wurden im Rahmen eines Co-Fundings aus den Mitteln des Gewinnsparens der Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung gestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Unterstützung so vieler Spenderinnen und Spender sowie unserer eigenen Beteiligung ein so wichtiges Projekt in unserer Region fördern können“, betonte Vorstand Johannes Rauschmeier bei der symbolischen Spendenübergabe. „Die First Responder leisten einen unschätzbaren Beitrag zur schnellen medizinischen Erstversorgung – vor allem in ländlichen Gebieten, in denen jede Minute zählt.“

Die Spendensumme ermöglicht die Anschaffung der dringend benötigten Ausrüstung, darunter Notfallrucksäcke, Einsatzkleidung und medizinische Geräte, sowie die erste Ausstattung des Einsatzfahrzeugs. Ziel der neu ins Leben gerufenen First Responder Einheit ist es, die rettungsdienstliche Versorgung in der Region Egling-Heinrichshofen zu verbessern und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!