Wie ein Hausmeister Großfürst der Barbaren wurde

Gleich an der Ecke steht einer. In Leder gekleidet, ein Fell über die Schulter geworfen, mit Hulk-Hogan-Bart, einem Nieten besetzten Gürtel und zwei Dolchen, die an die Brustplatte geschnallt sind: ein Barbar. Die große Jurte, an der er steht, ist einzigartig für die Veranstaltungen auf Schloss Kaltenberg. Hinter dem Zelt breitet sich das gesamte Lager der Münchner Barbaren aus, die an allen drei Wochenenden des Kaltenberger Ritterturniers ihre Rollen in der Arena, aber auch auf dem Gelände spielen. Für die Zeit legen sie ihre Alltagsbekleidung, ihre Jobs und die Bequemlichkeit der Moderne zur Seite.

