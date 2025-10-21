Ein Schmuckstück in Egling: Die St. Blasius Kapelle ist wieder geöffnet

„Gott ruft sein Volk zusammen“, erschallte als Eingangslied zum feierlichen Festgottesdienst, den Pfarrer Fritz Kahnert in der neu restaurierten Kapelle St. Blasius zelebrierte. Und das Volk von Egling erschien so zahlreich, dass es eng wurde, im hinteren Teil bei den Stehplätzen. Im Beisein von Bürgermeister Ferdinand Holzer, Kirchenpfleger Peter Dietrich, dem Architekten Franz Kollmann, den Restauratoren Hans, Markus und Elias Pfister erbat Pfarrer Kahnert Gottes Segen für die besondere Kostbarkeit St. Blasius, das älteste Gebäude Eglings und „für alle die kommen, sei es zum Gebet, zum Gottesdienst oder zum Nachdenken“.

Bei Ausgrabungen in Egling wurde ein Plattengrab gefunden

Er bedankte sich bei der Familie Sießmeir, die sich dieser Kapelle besonders annehme und in deren gegenüberliegenden Halle bei Kaffee, Kuchen und einer späteren Brotzeit weitergefeiert werde. Auf Nachfrage schilderte der ortsansässige Architekt Franz Kollmann dort die einzelnen Phasen der Renovierungsarbeiten, an denen die Eglinger Restauratoren und Kirchenmaler Hans Pfister, sein Sohn Markus und dessen Sohn Elias nach Ausschreibung der Gewerke maßgeblich beteiligt waren. „Der Firmengründer Hans Pfister ist sehr engagiert innerhalb der Gemeinde, er ist der gute Geist“, sagte der Architekt. Zu Beginn der Sanierung sei bei Außenausgrabungsarbeiten am Fundament der Kapelle aus Naturstein ein Plattengrab mit Gebeinen, die grob bestimmt aus dem Zeitraum zwischen den Jahren 780 bis 880 stammen. Dazu erzählte Bürgermeister Ferdinand Holzer später mehr.

Icon vergrößern Von links: Architekt Franz Kollmann, Bürgermeister Ferdinand Holzer und Kirchenpfleger Peter Dietrich bei der Wiedereröffnung der Kapelle St. Blasius in Egling. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von links: Architekt Franz Kollmann, Bürgermeister Ferdinand Holzer und Kirchenpfleger Peter Dietrich bei der Wiedereröffnung der Kapelle St. Blasius in Egling. Foto: Christian Rudnik

Die in Hauptschiff und Chor eingedrungene Feuchtigkeit machte die Abnahme des Putzes erforderlich. Nach der Sanierung des Dachstuhls wurde das Dach mit Mönch- und Nonnendeckung, wie im Original, neu eingedeckt. Auch bei der inneren und äußeren Fassung der Kapelle sei die Ursprünglichkeit des spätromanischen Stils erhalten geblieben und erforderliche Ergänzungen am Renaissance-Altar vorgenommen worden. „Sankt Blasius ist ein Schmuckstück geworden“, freute sich auch Kirchenpfleger Peter Dietrich, der über das bereits vor zehn Jahren in die Wege geleitete Projekt berichtete und sich bei allen Beteiligten bedankte.

In seiner Rede ging Bürgermeister Ferdinand Holzer auf die dörfliche und historische Bedeutung von Sankt Blasius ein. „Der Patron Sankt Blasius kommt im Landkreis sonst nirgends vor und auch im Bistum eher selten“, bemerkte Holzer. Die Blasius-Kapelle, das älteste Gebäude Eglings, bestand bereits vor dem Jahr 1170. Es sei anzunehmen, dass der gegenüberliegende Frietingerhof der Edelsitz der alten Herren von Egling war. Das Langhaus der frühromanischen Kapelle habe auf allen Seiten mehr als einen Meter dicke Mauern aus Nagelfluh-Quadern. Das Türmchen wurde 1780 durch Blitzschlag zerstört und nicht mehr erneuert. Die Kapelle, samt des Frietingehofs, Alt-Egling genannt, sei eine Filiale der Pfarrei Schmiechen gewesen und wurde 1872 an die Pfarrei Egling umgepfarrt.

Erstmals erwähnt wurde Egling im zwölften Jahrhundert

Der Glockenturm datiere auf 1442, der spitzbogige Eingang stamme aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Barockisiert wurde die Kapelle in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Bei dem Skelettfund in einem Tuffplattengrab handle es sich, laut anthropologischem Befund, um einen circa 175 Zentimeter großen Mann, dessen Sterbealter auf 50 bis 70 Jahre geschätzt wurde. Eine Probe ordnete das Grab dem achten oder neunten Jahrhundert zu. Wie das Landesamt für Denkmalpflege auf Anfrage von Bürgermeister Holzer schriftlich mitteilte, läge es aus historischer Sicht nahe, dass das im zwölften Jahrhundert erstmals erwähnte Egling deutlich älter sei. Dafür liefere das Tuffplattengrab einen handfesten Beleg. Alles Weitere müsse näher untersucht werden. Das Landesamt für Denkmalpflege gratulierte herzlich zur gelungenen Sanierung und schreibt weiter: „Im Ergebnis ist St. Blasius für Egling von großer Bedeutung, ob aus historischen Gesichtspunkten oder heutigen.“