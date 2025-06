Hausbewohner überrascht Einbrecher in Vilgertshofen

Ein Einbruchsversuch soll sich in den frühen Donnerstagabendstunden (26. Juni), in der Ortsmitte von Vilgertshofen ereignet haben, bei dem der Täter vom Hausbewohner überrascht wurde. Wie die Dießener mitteilt, wurde die Polizeiinspektion über die polizeiliche Einsatzzentrale um 18:09 Uhr über den Einbruchsversuch informiert, dass ein Hausbewohner gegen 18 Uhr die Wohnung betreten habe und dort auf eine männliche Person traf, die sich unbefugt auf bislang nicht geklärte Weise Zugang zum Haus verschafft hatte.

Angesichts der unerwarteten Rückkehr des Bewohners flüchtete Mann laut Polizeibericht über einen anderen Gebäudeausgang, anschließend begab er sich fußläufig über die Ulrichstraße in Richtung Ortsteil Stadl. Der Hausbewohner konnte den Flüchtigen noch bis zur Ulrichstraße verfolgen, verlor ihn dann jedoch aus den Augen. Im Polizeibericht heißt es weiter, dass der Hausbewohner im Rahmen der Verfolgung einen Passanten anwies, die Polizei zu verständigen. Dieser konnte an der Westseite des Wohnhauses schließlich noch eine zweite, männliche Person wahrnehmen, die sich im Gebüsch versteckt hatte. Als diese entdeckt wurde, stieß sie auf der Flucht eine Porzellanvase im Garten um und lief in Richtung Süden zu einem angrenzenden Maisfeld.

Es gibt weder Aufbruch- noch Hebelspuren am Haus in Vilgertshofen

Die Streifenbeamten konnten laut Polizeibericht am Tatort weder Aufbruch- noch Hebelspuren feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde nichts entwendet. Es entstand lediglich ein geringwertiger Sachschaden aufgrund der umgeworfenen Porzellanfigur. Trotz mehrere Stunden andauernder Fahndungsmaßnahmen, in die ein Polizeihubschrauber und Streifen der Polizeiinspektionen Landsberg, Schongau, Weilheim und Dießen eingebunden waren, konnten die zwei flüchtigen Männer nicht aufgegriffen werden.

Die erste, in der Wohnung angetroffene Person wurde folgendermaßen beschrieben: etwa 170 cm groß, stämmige Statur, kurze Haare mit zurückgehendem Haaransatz. Sie war bekleidet mit einem grünen T-Shirt. Die zweite Person, die im Garten entdeckt wurde, war laut Polizeibericht etwa 25 bis 30 Jahre alt und mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Sie hatte nach der vorhandenen Zeugenbeschreibung wenig Haupthaar.

Die Polizei Dießen sucht nach Einbruchsversuch in Vilgertshofen zwei flüchtige Männer

Die Polizeiinspektion Dießen hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Zeugen, die am Donnerstag, 26. Juni, oder im Vorfeld der Tat der Beschreibung entsprechende Personen im Gemeindebereich Vilgertshofen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 08807/92110 mit der Polizeiinspektion Dießen in Verbindung zu setzen. (AZ)