Eine Ausstellung zeigt die besten Ideen für die Greifenberger Ortsmitte

Der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb für eine „neue Ortsmitte Greifenberg“ ist entschieden. Die hierfür eingereichten 16 Wettbewerbsarbeiten werden von Samstag, 12. Juli, bis 9. August online auf der Homepage der Gemeinde Greifenberg gezeigt. Die Preisträger sowie Anerkennungen werden zusätzlich in diesem Zeitraum in der Alten Schule ausgestellt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 12 bis 15.30 Uhr und an den Food Truck-Freitagen, 25. Juli und 8. August, von 17 bis 22 Uhr.

Die Jury aus Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern unter der Leitung von Prof. Lydia Haack, der Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, vergab einen ersten sowie einen zweiten und dritten Preis. Wettbewerbsgewinner ist das Büro Super1000 aus München, mit OTTL.LA Landschaftsarchitekten, München und WeAreArchitects GmbH, Dachau. Den zweiten Preis erhielt das Architekturbüro Huber, Kempten, mit Christoph Heinzmann Lichtplanung und Design, Memmingen. Der dritte Preis wurde bäuerle landschaftsarchitektur + stadtplanung aus Stuttgart zuerkannt. Daneben wurden vier weiteren Wettbewerbsteilnehmern Anerkennungen ausgesprochen.

Die Aufgabe für die Planer: Vom Transitraum zum Aufenthaltsraum

Aufgabenstellung war, den Charakter der Hauptstraße als Durchgangsstraße nach Neugreifenberg aufzulösen, also den Transitraum in einen Aufenthaltsraum zu verwandeln. Weiterhin war eine hohe Wirtschaftlichkeit sowie ökologische Nachhaltigkeit des Entwurfs zu beachten.

Der Gewinnerentwurf schlägt zurückhaltende, ortsverträgliche Satteldachbauten als bauliche Ergänzungen vor, welche sich sensibel in die bestehende Struktur einfügen. Die gegenüber dem alten Rathaus, welches in seiner Funktion erhalten bleibt und hierfür um einen Sitzungssaal ergänzt wird, entstehende Ortsmitte überzeuge in dem Entwurf durch die vorgeschlagenen Nutzungen, die räumliche Proportion, ihre Lage und die Aussicht von der Höhenkante in die Landschaft. Auch die Freistellung der Alten Schule und die damit einhergehende Umgestaltung des Grundstücks mit fußläufiger Anbindung zu Ortsmitte und Perfallhöhe sei gelungen. Besonders begrüßt wird die Straßenraumgestaltung und die barrierefreie Anbindung des Kreisseniorenheims unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit des Entwurfs.

Bürgermeisterin Patricia Müller lobte die Entscheidung des Gremiums. In der Mitteilung wird sie wie folgt zitiert: „Der Siegerentwurf verbindet auf beeindruckende Weise bauliche Zurückhaltung mit einem klaren Blick für die besonderen Qualitäten unseres Ortes. Das Preisgericht hat eine Entscheidung getroffen, die sowohl die Identität Greifenbergs wahrt, als auch Raum für Neues schafft – zukunftsorientiert, sensibel und mit hohem gestalterischem Anspruch.“ Demnächst, so kündigt die Bürgermeisterin auf Nachfrage an, werde sich der Gemeinderat in einer Sondersitzung mit der Innerortsentwicklung befassen. Die Basis der weiteren Planung werde der Siegerentwurf sein.