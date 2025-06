Mädchen wird bei Auffahrunfall bei Pürgen leicht verletzt

Ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag kurz nach 18 Uhr auf der Kreisstraße LL23 von Hofstetten in Richtung Pürgen ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei musste eine 45-jährige Landsbergerin mit ihrem Wagen an der Einmündung zur Staatsstraße 2057 (Landsberg-Weilheim) verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende Autofahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. Die 56-jährige Fahrerin blieb ebenso unverletzt, wie vier der insgesamt fünf Insassen in ihrem Wagen. Eine 13-jährige Mitfahrerin zog sich jedoch leichte Verletzungen zu. (AZ)